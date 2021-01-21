Агент футболиста «Ольборга» Феррейры рассказал об интересе российских клубов

Карлос Гонсалвес, представляющий интересы полузащитника датского «Ольборга» Педру Феррейры, прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к футболисту.

«Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов. Однако я не буду подтверждать или опровергать какой-либо конкретный клуб», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

23-летний португалец в текущем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. В «Ольборг» Феррейра перешёл в августе 2020 года из португальского клуба «Варзим».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к футболисту «Ольборга».