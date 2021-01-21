Шлеменко рассказал о вариантах продолжения карьеры в UFC и России

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, какие у него на данный момент есть варианты по продолжению карьеры.

«У меня сейчас несколько вариантов. Первый — это «Бойцовский остров». У меня нет визы американской. Вы сами видите, что сейчас есть сложности с подписанием российских бойцов в Америку, в UFC. Но, опять же, есть бои, крупные бои, где будут слетать люди и понадобится кто-то им на замену. Есть варианты выступления в России», — цитирует Шлеменко Sport24.

По его словам, у него есть варианты выступлений во многих организациях, он близок к каждому из возможных вариантов продолжения карьеры и неплохо готов к выходу в октагон.

«Не скажу, что на 100%, конечно, нет. Но глупо быть готовым на 100% и не выступать. Но при этом я в неплохой форме, мой вес сейчас — 88 кг — идеальный, чтобы выходить на коротком уведомлении. Чтобы выступить в 84 кг, мне нужно 12 часов», — добавил Шлеменко.

Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе. На его счету 59 побед, 17 поражений в MMA, а один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко объяснил, почему Магомед Исмаилов заинтересован в бое с ним, а не в реванше с Владимиром Минеевым.