Депутат отреагировал на критику в адрес перешедшего в «Оренбург» украинского футболиста

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал оскорбления в социальных сетях в адрес украинского полузащитника Александра Нойока, который перешёл в российский футбольный клуб «Оренбург».

«Меня эта ситуация не удивляет. Точно такую же дикость мы наблюдаем, когда игрок ЦСКА переходит в «Спартак» и болельщики поливают его грязью. Или спартаковец переходит в «Зенит» — и болельщики «Спартака» устраивают ему шоу во время матчей. Это обыкновенное поведение болельщиков, тут нечему удивляться», — цитирует Лебедева Sport24.

Он отметил, что в случае перехода Нойока не стоит всё политизировать и делать из мухи слона, вспомнив историю перехода украинского защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Последним клубом Нойока было брестское «Динамо». «Оренбург» занимает третье место в таблице Футбольной национальной лиги.

Ранее Нойок объявил о переходе в «Оренбург».