Минеев: Исмаилов называет меня своим мальчиком, оставляя роль девочки себе

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Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев высказался о своём соотечественнике Магомеде Исмаилове.
Минеев: Исмаилов называет меня своим мальчиком, оставляя роль девочки себе
  • АГН «Москва»

«Через слово называя братом, Мага напомнил всем о поражении Туменова и, просмаковав этот момент в своём видео, лицемерно провозгласил о братском возмездии за Альберта в победе над Алькантарой, по сути, возвышая себя. Хотя дерётся за деньги, да ещё и торгуется, как заправский продавец сухофруктов. Самое страшное и странное — это то, что он называет меня своим мальчиком, оставляя в этой паре роль девочки себе», — написал Минеев в своём Instagram.

24 декабря во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве между Исмаиловым и Минеевым произошла стычка в клетке, которая переросла в массовую потасовку.

Ранее Александр Шлеменко объяснил, почему Исмаилов заинтересован в бое с ним, а не в реванше с Минеевым.

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