«Локомотив-Кубань» проиграл «Тренто» в баскетбольном Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел выездное поражение от итальянского «Тренто» в матче второго тура раунда Топ-16 Еврокубка.

Матч, который проходил в Италии, завершилась со счетом 96:84 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе гостей стал защитник Джордан Кроуфорд, набравший 20 очков. У «Тренто» лучшим был форвард Люк Мэй, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов.

«Локомотив» потерпел второе поражение на стадии Топ-16 Еврокубка и опустился на последнее место в группе F. 27 января краснодарцы примут белградский «Партизан».

Ранее УНИКС обыграл «Гран-Канарию» в матче баскетбольного Еврокубка.