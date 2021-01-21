«Локомотив-Кубань» проиграл «Тренто» в баскетбольном Еврокубке

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел выездное поражение от итальянского «Тренто» в матче второго тура раунда Топ-16 Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» проиграл «Тренто» в баскетбольном Еврокубке
  • globallookpress.com

Матч, который проходил в Италии, завершилась со счетом 96:84 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе гостей стал защитник Джордан Кроуфорд, набравший 20 очков. У «Тренто» лучшим был форвард Люк Мэй, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов.

«Локомотив» потерпел второе поражение на стадии Топ-16 Еврокубка и опустился на последнее место в группе F. 27 января краснодарцы примут белградский «Партизан».

Ранее УНИКС обыграл «Гран-Канарию» в матче баскетбольного Еврокубка.

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