Федерации бокса и регби России заключили соглашение о сотрудничестве

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Федерация бокса России и Федерация регби России заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «ТопБЛОГ».
Федерации бокса и регби России заключили соглашение о сотрудничестве
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Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, обе организации поддержали инициативу по созданию нового направления в проекте — «Спортивный блог в Instagram», реализуемого при поддержке Минспорта и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его участниками станут атлеты, которые хотят развивать личный бренд, работники пресс-служб спортивных секций, школ, профессиональных клубов, а также болельщики и любители спорта старше 14 лет.

«Мы рады начать сотрудничество, потому что считаем, что Россия — это действительно страна возможностей. А бокс — самый социальный вид спорта, доступный любой категории населения. Мы активно развиваемся, в том числе и в дальних уголках страны: строим центры прогресса бокса и спортивные залы. Популяризируем бокс в социальных сетях и хотим делиться своим опытом с участниками проекта», — заявил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин, в свою очередь, отметил рост популярности регби в стране: «Можно сказать, что за последние три года регби возвращается в Россию. При этом в 2023 году мы будем отмечать столетие первого официального матча в нашей стране. Уверен, что наше сотрудничество сделает регби ещё более популярным и известным, станет значительно больше людей, которым будет интересно ходить на регби».

Ранее сообщалось, что 12 российских компаний вошли в число номинантов на Международную премию РБ.

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