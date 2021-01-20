Нурмагомедов: в ближайшее время у меня даже нет планов насчёт UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу разговоров о его возможном возвращении в октагон.

«Давайте начнём с того, что движет людьми. Голод же? Должна быть какая-то мотивация, какой-то голод. Нет этого. Я не чувствую этого. Уже столько лет в спорте, всю жизнь этим занимаюсь. В профессионалах с 2008 года и добился практически всего в этом виде спорта, и у меня нет такого, что я хотел бы с кем-то подраться. Знаю, что есть много бойцов, кто хотел бы зарабатывать, стремиться к чему-то, быть на плаву… А мне что делать?! Очень многие люди не хотят понимать мою сторону. Но я ничего не вижу», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Он отметил, что тренировки — самая большая вещь, которая приносит ему удовольствие, он намерен их продолжать и в дальнейшем.

«Но если говорить о боях, то они в план не входят. Самое ценное, что у меня есть, — это мама, так что давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму. Постоянно обсуждают: вернётся, не вернётся. Никто не знает, что будет завтра. В ближайшее время у меня даже нет планов насчёт UFC. Даже мыслей нет по поводу подготовки к боям», — добавил Нурмагомедов.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры в UFC.