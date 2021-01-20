СМИ: ITF планирует возродить Кубок Хопмана

Международная федерация тенниса (ITF) рассматривает возможность возобновления розыгрышей Кубка Хопмана.

Как сообщает Tennis Actu, ITF по-прежнему считает турнир «важным стратегическим активом», в начале 2020 года проходил тендер на его проведение, однако из-за пандемии процесс был остановлен.

Отмечается, что ITF рассчитывает снова провести Кубок Хопмана в 2022 году или во второй половине 2021 года, если для этого появится возможность.

Кубок Хопмана проводился ежегодно с 1989 по 2019 год в формате командного турнира. С 2020-го вместо него начали проводить ATP Cup.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Дэвиса 2021 года пройдёт в трёх городах.