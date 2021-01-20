Баскетболист «Зенита» поделился знаниями о Санкт-Петербурге

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Именитый новичок баскетбольного «Зенита» Тарик Блэк поделился своими знаниями о России.
Баскетболист «Зенита» поделился знаниями о Санкт-Петербурге
  • globallookpress.com
  • © Rich Sugg

Спортсмен признался, что ещё недавно мало что знал о своём новом месте работы, однако в последнее время изучил вопрос.

«Узнал, что Санкт-Петербург — одна из главных культурных столиц мира. Это действительно важно для меня. Моя семья с нетерпением ждёт переезда, чтобы увидеть всю эту красоту своими глазами. В прошлом сезоне у меня не было шанса сыграть в Петербурге, но теперь я восполню этот пробел», — приводят слова Блэка «Известия».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Фалко» и вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов.

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