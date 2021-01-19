«Нижний Новгород» обыграл «Фалко» и вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов

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В матче группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов «Нижний Новгород» одержал победу над венгерским «Фалко».
«Нижний Новгород» обыграл «Фалко» и вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов
  • © championsleague.basketball

Матч, проходивший в ФОК «Мещерский» в Нижнем Новгороде, завершился победой хозяев со счётом 73:68.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник российской команды Артём Комолов, набравший 21 очко.

«Нижний Новгород» с десятью очками поднялся на первое место в группе D, гарантировав себе участие на стадии плей-офф.

Ранее сообщалось, что осуждённый за хищение 44 млн рублей экс-баскетболист сборной России был выпущен на свободу.

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