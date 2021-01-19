Осуждённый за хищение 44 млн рублей экс-баскетболист сборной России был выпущен на свободу

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Бывший игрок сборной России и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, осуждённый за хищение порядка 44 млн рублей и освобождённый условно-досрочно на прошлой неделе, покидает колонию во Владимирской области.
Осуждённый за хищение 44 млн рублей экс-баскетболист сборной России был выпущен на свободу
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщила ТАСС его адвокат Анна Левина. Домани планирует вечером 19 января вернуться домой.

Суд в Москве в октябре 2019 года признал Домани виновным в мошенничестве, назначив ему в качестве наказания шесть лет колонии. Впоследствии Мосгорсуд снизил наказание до четырёх лет лишения свободы. Подсудимый свою вину не признал.

За время профессиональной карьеры Дмитрий Домани выступал за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, а также за московское «Динамо», самарские «Красные Крылья» и сборную России. 

Петушинский районный суд Владимирской области принял решение об УДО 4 декабря 2020 года. Неотбытая часть срока у экс-баскетболиста составляет почти два месяца, срок наказания истекал 28 февраля. 

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