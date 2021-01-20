Жена Малафеева раскрыла подробности его заболевания

Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, рассказала о его самочувствии.

Спортсмен был госпитализирован с подозрением на коронавирус, заболевание подтвердилось.

«У Вячеслава температура держится вторую неделю, состояние стало ухудшаться. В начале поражение лёгких составляло 15 и 20%, сейчас повреждение — 45 и 70%. Правда, по состоянию Славы не скажешь, что человек плохо себя чувствует. Кашля нет. Но поставили диагноз «двусторонняя пневмония и ковид». Но с таким поражением рекомендуют госпитализацию, в том числе для полного обследования и для того, чтобы принимать дальнейшие действия», — приводит слова Малафеевой «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что помощник Малафеева подтвердил госпитализацию экс-футболиста «Зенита».