Жена Малафеева раскрыла подробности его заболевания

Короткая ссылка
Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, рассказала о его самочувствии.
Жена Малафеева раскрыла подробности его заболевания
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

Спортсмен был госпитализирован с подозрением на коронавирус, заболевание подтвердилось.

«У Вячеслава температура держится вторую неделю, состояние стало ухудшаться. В начале поражение лёгких составляло 15 и 20%, сейчас повреждение — 45 и 70%. Правда, по состоянию Славы не скажешь, что человек плохо себя чувствует. Кашля нет. Но поставили диагноз «двусторонняя пневмония и ковид». Но с таким поражением рекомендуют госпитализацию, в том числе для полного обследования и для того, чтобы принимать дальнейшие действия», — приводит слова Малафеевой «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что помощник Малафеева подтвердил госпитализацию экс-футболиста «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить