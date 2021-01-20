Две голевые передачи Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Нью-Джерси»
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Уже на 32-й секунде при игре в равных составах отличился форвард «дьяволов» Трэвис Зейджак. Помимо него, шайбы забросили Джек Хьюз (дважды) и Майлз Вуд.
У хозяев голы в активе Криса Крайдера, Мики Зибанежада и Филипа Хитила. Две результативные передачи отдал Артемий Панарин, одну — Павел Бучневич.
Ранее сообщалось, что первый гол Евгения Малкина в сезоне помог «Питтсбургу» победить «Вашингтон».