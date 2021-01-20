Две голевые передачи Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Уже на 32-й секунде при игре в равных составах отличился форвард «дьяволов» Трэвис Зейджак. Помимо него, шайбы забросили Джек Хьюз (дважды) и Майлз Вуд.

У хозяев голы в активе Криса Крайдера, Мики Зибанежада и Филипа Хитила. Две результативные передачи отдал Артемий Панарин, одну — Павел Бучневич.

Ранее сообщалось, что первый гол Евгения Малкина в сезоне помог «Питтсбургу» победить «Вашингтон».