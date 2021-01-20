«Флорида» победила «Чикаго», несмотря на четыре пропущенных Бобровским шайбы

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«Флорида Пантерз» обыграла в овертайме «Чикаго Блэкхоукс» (5:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» победила «Чикаго», несмотря на четыре пропущенных Бобровским шайбы
  • Reuters
  • © Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Заброшенными шайбами в её рядах отметились Картер Вераге, оформивший дубль, а также Патрик Хёрнквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано.

У «Чикаго» дубль в активе Доминика Кубалика, также отличились Патрик Кейн и Филипп Курашев.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 34 по своим воротам. Он также парировал буллит в исполнении Кейна. 

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Артемия Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Нью-Джерси».

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