«Флорида» победила «Чикаго», несмотря на четыре пропущенных Бобровским шайбы
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Заброшенными шайбами в её рядах отметились Картер Вераге, оформивший дубль, а также Патрик Хёрнквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано.
У «Чикаго» дубль в активе Доминика Кубалика, также отличились Патрик Кейн и Филипп Курашев.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 34 по своим воротам. Он также парировал буллит в исполнении Кейна.
Ранее сообщалось, что две голевые передачи Артемия Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Нью-Джерси».