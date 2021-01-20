«Флорида» победила «Чикаго», несмотря на четыре пропущенных Бобровским шайбы

«Флорида Пантерз» обыграла в овертайме «Чикаго Блэкхоукс» (5:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в её рядах отметились Картер Вераге, оформивший дубль, а также Патрик Хёрнквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано.

У «Чикаго» дубль в активе Доминика Кубалика, также отличились Патрик Кейн и Филипп Курашев.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 34 по своим воротам. Он также парировал буллит в исполнении Кейна.

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Артемия Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Нью-Джерси».