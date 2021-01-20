«Рома» уступила «Специи» в дополнительное время и вылетела из Кубка Италии

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В матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу «Рома» на своём поле проиграла «Специи».
«Рома» уступила «Специи» в дополнительное время и вылетела из Кубка Италии
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась вничью в основное время (2:2), а по итогам двух  дополнительных таймов по 15 минут гостям удалось добыть победу со счётом 4:2.

В основное время матча «Специя» повела 2:0 в первом тайме, благодаря голам Андрея Габаинова и Риккардо Сапонары. В составе римлян забивали Лоренцо Пеллегрини и Генрих Мхитарян.

В начале первого дополнительного тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удалений Джанлуки Манчини и Пау Лопеса. Во втором экстра-тайме победу гостям принесли голы Даниэле Верде и всё того же Сапонары.

В четвертьфинале турнира «Специя» сыграет с «Наполи».

Ранее «Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби благодаря дублю Альберто.

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