«Рома» уступила «Специи» в дополнительное время и вылетела из Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу «Рома» на своём поле проиграла «Специи».

Встреча, проходившая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась вничью в основное время (2:2), а по итогам двух дополнительных таймов по 15 минут гостям удалось добыть победу со счётом 4:2.

В основное время матча «Специя» повела 2:0 в первом тайме, благодаря голам Андрея Габаинова и Риккардо Сапонары. В составе римлян забивали Лоренцо Пеллегрини и Генрих Мхитарян.

В начале первого дополнительного тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удалений Джанлуки Манчини и Пау Лопеса. Во втором экстра-тайме победу гостям принесли голы Даниэле Верде и всё того же Сапонары.

В четвертьфинале турнира «Специя» сыграет с «Наполи».

Ранее «Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби благодаря дублю Альберто.