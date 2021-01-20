Комиссар НБА заявил, что лига рассматривает вариант с вакцинацией баскетболистов

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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что лига рассматривает возможность использования факта вакцинации игроков от коронавируса в качестве социальной рекламы для просвещения общественности.
Комиссар НБА заявил, что лига рассматривает вариант с вакцинацией баскетболистов
  • Reuters

«Мы обсуждали этот вопрос и уделяем данной тематике особое внимание. В афроамериканском сообществе COVID оказал очень разное влияние. Но сейчас, как это ни парадоксально, там наблюдается огромное сопротивление вакцинации по историческим причинам. Если же это сопротивление будет продолжаться, то станет двойным ударом для афроамериканского сообщества, потому что единственный выход из пандемии — это вакцинация», — цитирует Сильвера ESPN.

Ранее сообщалось, что в НБА 16 игроков заболели коронавирусом.

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