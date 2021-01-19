Медведева назвала Щербакову супергероем за её выступление на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева прокомментировала победу Анны Щербаковой на чемпионате России.

«Я была впечатлена. Все знают, что у Ани было много проблем со здоровьем. Она невероятная, конечно. Я горда за неё. Знаю её с шести лет. И она была такой крошечной крошкой. Она и до сих пор крошечная, хоть и выросла. Я очень рада за Аню. Не все знали о её самочувствии до начала чемпионата России. И я точно не тот человек, который сейчас должен что-то об этом рассказывать. Я могу сказать, что все были в слезах, потому что знали, как тяжело это всё было для неё. Это были слёзы радости, потому что она вышла из всех этих неприятностей победителем. Она просто была как суперженщина, супергерой на этих соревнованиях», — приводит слова Медведевой Олимпийский канал.

Щербакова одержала победу на чемпионате России, переболев пневмонией накануне турнира.

Ранее Медведева заявила, что может стать комментатором или тренером после завершения карьеры.