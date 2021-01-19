«Барселона» подаст протест на дисквалификацию Месси

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«Барселона» приняла решение подать апелляцию на дисквалификацию форварда команды Лионеля Месси за удаление с поля во время финального матча Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:3).
«Барселона» подаст протест на дисквалификацию Месси
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба. За удаление с поля в игре с «Атлетиком» Месси получил двухматчевую дисквалификацию и должен пропустить матч Кубка Испании с «Корнельей» и игру Ла Лиги против «Эльче».

33-летний аргентинец впервые получил красную карточку в матчах за «Барселону». Он заработал удаление после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Арбитр удалил игрока после видеопросмотра.

Если бы комитет по соревнованиям расценил действия футболиста как умышленную агрессию, то он мог получить максимальный срок дисквалификации — 12 матчей.

Ранее сообщалось, что Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании.

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