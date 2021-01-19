«Милан» объявил о подписании контракта с экс-футболистом сборной Хорватии Манджукичем

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Бывший нападающий сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич стал игроком итальянского «Милана».
«Милан» объявил о подписании контракта с экс-футболистом сборной Хорватии Манджукичем
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте «Милана». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью пролонгации контракта на следующий год.

Последним клубом хорвата был «Аль-Духаиль», который он покинул в июле 2020 года. В разное время Манджукич играл за «Вольфсбург», мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус».

Вместе со сборной Хорватией Манджукич завоевал серебро чемпионата мира 2018 года. Всего на его счету 89 матчей и 33 гола за национальную команду.

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в услугах центрального полузащитника «Барселоны» Рики Пуча.

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