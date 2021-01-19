Игрок молодёжной сборной России Голубев рассказал о купании в фонтане с Сулеймановым

Футболист «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев вспомнил забавные случаи с Магомедом-Шапи Сулеймановым, с которым они вместе играли в академии «Краснодара».

По словам спортсмена, в возрасте 14 или 15 лет они вместе залезли купаться в фонтан на улице Красной.

«В академию вернулись мокрые, но довольные. Ещё ума хватило в Instagram видео запилить — слава богу, не прилетело от тренеров. Другой раз коллективно прогуляли уроки. В наказание тренер выдал всем лопаты и отправил убирать снег», — приводит слова Голубева «Чемпионат».

Кроме того, футболист рассказал, как Сулейманов играл в шахматы.

«По махачкалинской системе: «Э, дай перехожу по-братски». А если серьёзно, у нас все хорошо играли. Отдельный урок шахмат в программе обучения был. Полезная игра — учит быстро соображать, просчитывать свои решения на один-два шага вперёд», — отметил Голубев.

Ранее сообщалось, что новичок «Локомотива» Пабло рассказал о несостоявшемся переходе в «Краснодар».