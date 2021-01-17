Новичок «Локомотива» Пабло рассказал о несостоявшемся переходе в «Краснодар»

Новичок московского «Локомотива» Пабло признался, что мог оказаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) на несколько лет раньше.

«Я рассматриваю этот вызов, этот переход в «Локомотив» как большую возможность в своей карьере. Скажу честно, что матчи не смотрел полностью. Но за «Локомотивом» следил. Я знаю, что есть неудовлетворительные результаты. И могли сыграть намного лучше. В любом случае сам факт, что команда выступает в Лиге чемпионов, говорит о потенциале команды. В 2018 году ко мне был интерес «Краснодара». У нас был разговор. Но тогда я подумал, что это не самый благоприятный момент», — рассказал бразилец в интервью клубному YouTube-каналу.

Пабло перешёл в «Локомотив» из французского «Бордо». В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей и забил один мяч.

Ранее Пабло пообещал полностью отдаваться в матчах за «Локомотив».