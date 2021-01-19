«Филадельфия» Проворова пропустила шесть шайб от «Баффало» на своём льду

«Баффало Сэйбрз» обыграл в гостях «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счёт встречи — 6:1 в пользу «клинков». В их составе по голевому дублю сделали Сэм Райнхарт и Кёртис Лазар, по шайбе забросили Хенри Йокихарью и Виктор Улофссон.

У «лётчиков» единственный гол записал себе в актив Николя Обе-Кюбель. Примечательно, что их защитник Иван Проворов, несмотря на поражение своей команды, заработал показатель полезности «+1».

Ранее сообщалось, что первый гол Александра Романова в НХЛ помог «Монреалю» победить «Эдмонтон».