«Филадельфия» Проворова пропустила шесть шайб от «Баффало» на своём льду

Короткая ссылка
«Баффало Сэйбрз» обыграл в гостях «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счёт встречи — 6:1 в пользу «клинков». В их составе по голевому дублю сделали Сэм Райнхарт и Кёртис Лазар, по шайбе забросили Хенри Йокихарью и Виктор Улофссон.

У «лётчиков» единственный гол записал себе в актив Николя Обе-Кюбель. Примечательно, что их защитник Иван Проворов, несмотря на поражение своей команды, заработал показатель полезности «+1».

Ранее сообщалось, что первый гол Александра Романова в НХЛ помог «Монреалю» победить «Эдмонтон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить