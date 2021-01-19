Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Кальяри» в Серии А

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«Милан» одержал победу над «Кальяри» в матче 18-го тура итальянской Серии А.
Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Кальяри» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Милану» принёс дубль Златана Ибрагимовича, реализовавшего пенальти на 7-й минуте и забившего с передачи Давиде Калабрии на 52-й минуте.

Россонери завершали матч вдесятером. За вторую жёлтую карточку по ходу встречи с поля был удалён Алексис Салемакерс.

«Милан» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Кальяри» с 14 очками — на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что «Интер» победил «Ювентус» в 18-м туре Серии А.

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