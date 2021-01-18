Командный турнир по фигурному катанию в Москве пройдёт 4—6 февраля

Командный турнир по фигурному катанию с участием ведущих российских спортсменов пройдёт в Москве с 4 по 6 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Отмечается, что фигуристов поделят на две команды, состав которых будет формироваться из лучших спортсменов страны по итогам чемпионата России: в каждой команде по три представителя мужского и женского одиночного катания, а также по две танцевальные и спортивные пары.

Ранее сообщалось, что Алексей Мишин вылечился от коронавируса и вернулся к работе с фигуристами.