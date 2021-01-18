Матчи КХЛ в Подмосковье разрешат проводить со зрителями

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что в ближайшее время ведомство должно получить положительный ответ на запрос в Роспотребнадзор о разрешении на проведение в регионе матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других соревнований со зрителями.
Матчи КХЛ в Подмосковье разрешат проводить со зрителями
  • РИА Новости

«По моей информации, с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением масочно-перчаточного режима, социальной дистанции нам разрешат проводить матчи со зрителями. Думаю, на трибуны будут пускать не более 20—25% от общего количества вместимости. Официальное письмо с разрешением мы получим в ближайшее время», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

В Подмосковье домашние игры КХЛ проводят китайский «Куньлунь Ред Стар», принимающий своих соперников в Мытищах, подольский «Витязь» и омский «Авангард», играющий в Балашихе.

Ранее сообщалось, что болельщики смогут передать билеты на матчи Евро-2020 другим людям в случае болезни.

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