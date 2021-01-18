Уткин сообщил, что Николич не знал о переходе Пабло в «Локомотив»

Комментатор Василий Уткин заявил, что трансфер бразильского защитника Пабло в «Локомотив» не был согласован с главным тренером команды Марко Николичем.

По его словам, сербский специалист узнал о переходе футболиста из «Бордо» уже по факту.

«Не правда ли, возникает ощущение какой-то странной, удивительной спешки в работе людей, которые только что пришли — и пришли вроде бы надолго», — сказал Уткин в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус решил не участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги.