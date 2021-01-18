Депутат Госдумы поддержал выбор «Катюши» для использования на ОИ вместо гимна России

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин одобрил предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) заменить песней «Катюша» национальный гимн на Олимпиаде в Токио.
Депутат Госдумы поддержал выбор «Катюши» для использования на ОИ вместо гимна России
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

До 16 декабря 2022 года российские атлеты не имеют права использовать флаг и гимн на крупных международных состязаниях.

«Это поистине народная песня, песня надежды. Её знают во всех уголках земного шара, она уже почти 100 лет ассоциируется с Россией. Не так много найдётся песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все», — приводит слова Пайкина «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что количество спортсменов на церемонии открытия Игр в Токио сократят почти вдвое.

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