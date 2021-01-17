«Тоттенхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
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Матч, проходивший на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, завершился победой гостей со счётом 3:1.
Единственный гол хозяев на счету Дэвида Макголдрика. У гостей отличились Серж Орье, Гарри Кейн и Тангай Н'Домбеле.
«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея 33 очка. У «Шеффилд Юнайтед» пять очков и последнее место.
Ранее «Лестер» взял верх над «Саутгемптоном» и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ.