«Тоттенхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

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В рамках 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед».
«Тоттенхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
  • © Pool via REUTERS/Mike Egerton

Матч, проходивший на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, завершился победой гостей со счётом 3:1.

Единственный гол хозяев на счету Дэвида Макголдрика. У гостей отличились Серж Орье, Гарри Кейн и Тангай Н'Домбеле.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея 33 очка. У «Шеффилд Юнайтед» пять очков и последнее место.

Ранее «Лестер» взял верх над «Саутгемптоном» и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ.

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