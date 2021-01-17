В «Баварии» исключили возможность новых приобретений в зимнее трансферное окно

Член правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан исключил появление новых игроков в команде во время зимнего трансферного окна.

«Мы абсолютно уверены в нынешнем составе и не будем работать по трансферам этой зимой», — цитирует Кана в своем Twitter журналист Abendzeitung Максимилиан Кох.

«Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге опережая на одно очко идущий вторым «РБ Лейпциг» и имея одну игру в запасе.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» мюнхенцы сыграют с «Лацио».

Ранее IFFHS объявила Нойера лучшим вратарём десятилетия, Буффон — второй.