В «Баварии» исключили возможность новых приобретений в зимнее трансферное окно

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Член правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан исключил появление новых игроков в команде во время зимнего трансферного окна.
В «Баварии» исключили возможность новых приобретений в зимнее трансферное окно
  • РИА Новости

«Мы абсолютно уверены в нынешнем составе и не будем работать по трансферам этой зимой», — цитирует Кана в своем Twitter журналист Abendzeitung Максимилиан Кох.

«Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге опережая на одно очко идущий вторым «РБ Лейпциг» и имея одну игру в запасе.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» мюнхенцы сыграют с «Лацио». 

Ранее IFFHS объявила Нойера лучшим вратарём десятилетия, Буффон — второй.

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