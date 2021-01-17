Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Фиорентину» в Серии А

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Неаполитанский «Наполи» одержал разгромную победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 18-го тура итальянской Серии А.
Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Фиорентину» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Лоренцо Инсинье, оформившего дубль, а также мячи Диего Демме, Ирвина Лосано, Петра Зелински и Маттео Политано.

«Наполи» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 18 очками — 14-я.

Ранее сообщалось, что у двоих футболистов «Милана» выявили коронавирус.

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