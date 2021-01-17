Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Фиорентину» в Серии А
- Reuters
Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Наполи» принесли голы Лоренцо Инсинье, оформившего дубль, а также мячи Диего Демме, Ирвина Лосано, Петра Зелински и Маттео Политано.
«Наполи» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 18 очками — 14-я.
Ранее сообщалось, что у двоих футболистов «Милана» выявили коронавирус.