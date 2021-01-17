Передача Зайцева помогла «Торонто» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

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«Торонто Мейпл Лифс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Зайцева помогла «Торонто» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Торонто» принесли шайбы Джо Торнтона, Митчелла Марнера и Остона Мэттьюса. Никита Зайцев записал в свой актив результативную передачу, а Илья Михеев очков не набрал.

«Оттава» ответила голами Ника Пола и Тима Штюцле. Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

В других матчах игрового дня «Нэшвилл Предаторз» победил «Коламбус Блю Джекетс» (5:2), «Вегас Голден Найтс» в овертайме взял верх над «Анахайм Дакс» (2:1), а «Калгари Флэймз» всухую обыграл «Ванкувер Кэнакс» (3:0).

Ранее сообщалось, что шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ.

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