Губерниев заявил, что женской сборной России по биатлону нужна Акимова

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу выступления российских биатлонисток в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Губерниев заявил, что женской сборной России по биатлону нужна Акимова
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По его мнению, женская национальная команда находится на правильном пути, так как в эстафете она боролась за награды даже с учётом штрафного круга.

«Команде нужна Акимова. Может, ей стоит пропустить Антхольц и готовиться к миру, она очень пригодится команде. Решать тренерам, но у нас есть выбор в женской команде, и это главное, а вот у ребят его нет. Убеждён, завтра наша пятёрка будет бороться за медали в масс-стартах», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также отметил, что Евгения Павлова хорошо провела гоночную часть своего этапа.

«А что зашла на круг, так сегодня многие зашли. Такая жизнь», — добавил Губерниев.

Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в эстафете. Павлова чисто отстрелялась на первом огневом рубеже, но допустила четыре промаха на втором, в итоге передав эстафету Ларисе Куклиной десятой, с отставанием от лидера в 47,6 секунды.

Ранее Губерниев выразил мнение, что тренрскому штабу стоит поставить Светлану Миронову на последний этап в эстафете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить