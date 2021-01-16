Губерниев заявил, что женской сборной России по биатлону нужна Акимова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу выступления российских биатлонисток в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

По его мнению, женская национальная команда находится на правильном пути, так как в эстафете она боролась за награды даже с учётом штрафного круга.

«Команде нужна Акимова. Может, ей стоит пропустить Антхольц и готовиться к миру, она очень пригодится команде. Решать тренерам, но у нас есть выбор в женской команде, и это главное, а вот у ребят его нет. Убеждён, завтра наша пятёрка будет бороться за медали в масс-стартах», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также отметил, что Евгения Павлова хорошо провела гоночную часть своего этапа.

«А что зашла на круг, так сегодня многие зашли. Такая жизнь», — добавил Губерниев.

Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в эстафете. Павлова чисто отстрелялась на первом огневом рубеже, но допустила четыре промаха на втором, в итоге передав эстафету Ларисе Куклиной десятой, с отставанием от лидера в 47,6 секунды.

Ранее Губерниев выразил мнение, что тренрскому штабу стоит поставить Светлану Миронову на последний этап в эстафете.