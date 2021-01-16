Матыцин поддержал идею использовать «Катюшу» в качестве гимна на ОИ

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Министр спорта России Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать песню «Катюша» в качестве национального гимна на международных соревнованиях.
Матыцин поддержал идею использовать «Катюшу» в качестве гимна на ОИ
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всём мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены. Конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — цитирует Матыцина ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

14 января в комиссии спортсменов предложили ОКР вместо гимна использовать «Катюшу».

Ранее Анфиса Резцова заявила, что победы на Олимпиаде важнее гимна.

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