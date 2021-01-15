Резцова заявила, что победы на Олимпиаде важнее гимна

Прославленная лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова скептически отнеслась к процессу выбора музыкальной композиции, которая заменит гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Она напомнила, что в 1992 году сборная одерживала победы на Играх, хотя «не было ни страны, ни флага, ни гимна».

По мнению Резцовой, вариант с «Катюшей» предлагают от безысходности.

«Самое главное на Олимпийских играх — это привезти медали стране! Что мы и сделали в Альбервиле. Не имея ни советского флага, ни российского — никакого. И не в гимне дело. Ну что делать, если такая ситуация сложилась!» — приводит слова Резцовой «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете.