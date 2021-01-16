Бывший игрок ЦСКА Крамаренко считает, что Акинфеев порекомендовал его на пост тренера вратарей клуба
- Reuters
Этот пост стал вакантным после непродления контракта с Сергеем Овчинниковым.
46-летний специалист выступал за этот клуб в 2002—2003 годах и пересекался с начинавшим карьеру Игорем Акинфеевым. В 2017—2018 годах Крамаренко работал в молодёжной команде ЦСКА.
«Этот вопрос ещё не решён. Клуб не против совмещения. Надо сделать выбор: либо совмещение, либо только работа в клубе. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь 17 января ЦСКА собирается», — приводит слова Крамаренко azerisport.com.
Он также высказал предположение, что руководству армейцев его кандидатуру посоветовал Акинфеев.
«Я завершал карьеру, когда он только начинал. Я уже говорил с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, и он сказал, что слышал обо мне положительные отзывы», — отметил Крамаренко.
Ранее сообщалось, что Акинфеев защитил магистерскую диссертацию.