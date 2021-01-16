Бывший игрок ЦСКА Крамаренко считает, что Акинфеев порекомендовал его на пост тренера вратарей клуба

Короткая ссылка
Тренер вратарей сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко подтвердил получение предложения занять аналогичную должность в ЦСКА.
Бывший игрок ЦСКА Крамаренко считает, что Акинфеев порекомендовал его на пост тренера вратарей клуба
  • Reuters

Этот пост стал вакантным после непродления контракта с Сергеем Овчинниковым.

46-летний специалист выступал за этот клуб в 2002—2003 годах и пересекался с начинавшим карьеру Игорем Акинфеевым. В 2017—2018 годах Крамаренко работал в молодёжной команде ЦСКА.

«Этот вопрос ещё не решён. Клуб не против совмещения. Надо сделать выбор: либо совмещение, либо только работа в клубе. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь 17 января ЦСКА собирается», — приводит слова Крамаренко azerisport.com.

Он также высказал предположение, что руководству армейцев его кандидатуру посоветовал Акинфеев.

«Я завершал карьеру, когда он только начинал. Я уже говорил с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, и он сказал, что слышал обо мне положительные отзывы», — отметил Крамаренко.

Ранее сообщалось, что Акинфеев защитил магистерскую диссертацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить