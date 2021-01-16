Дебютанта «Монреаля» Романова поразили скорости в НХЛ

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Российский хоккеист Александр Романов поделился впечатлениями от своего дебюта за «Монреаль Канадиенс».
Дебютанта «Монреаля» Романова поразили скорости в НХЛ
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В первом матче защитника его новая команда уступила в овертайме «Торонто Мэйпл Лифс». Сам Романов сделал голевой пас и заблокировал четыре чужих броска.

«Сначала я немного нервничал, потому что не знал, что такое НХЛ в реальной жизни. Я сначала вообще не понимал, где нахожусь. Всё было очень быстро, но потом становилось лучше и лучше», — приводит слова хоккеиста сайт НХЛ.

По словам Романова, игра в НХЛ показалась ему быстрее, чем в КХЛ и на молодёжном чемпионате мира. 

Ранее сообщалось, что «Колорадо» забросил восемь безответных шайб «Сент-Луису».

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