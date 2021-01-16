Аршавин назвал завершившего карьеру Руни колхозником
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Знаменитый нападающий стал главным тренером «Дерби Каунти».
«Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень — колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать. Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своём таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Руни объяснил своё назначение главным тренером «Дерби».