Аршавин назвал завершившего карьеру Руни колхозником

Бывший форвард лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал известие о завершении карьеры Уэйном Руни.

Знаменитый нападающий стал главным тренером «Дерби Каунти».

«Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень — колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать. Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своём таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Руни объяснил своё назначение главным тренером «Дерби».