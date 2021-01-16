Лундквиста выписали из больницы после операции на сердце

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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист сообщил о выписке из больницы, где ему сделали операцию на открытом сердце.
Лундквиста выписали из больницы после операции на сердце
  • Reuters
  • © Nick Homler/New York Rangers via USA TODAY Sports

В публикации в Instagram шведский хоккеист отметил, что в последние пять — восемь лет проводил много времени вдали от своих детей из-за работы, однако последние девять дней ощущались совсем иначе.

«Когда я подошёл к дороге, моё сердце буквально согрелось. Останусь ненадолго в Кливленде, чтобы пройти ещё несколько тестов, прежде чем отправиться обратно в Нью-Йорк и продолжить там восстановление и реабилитацию», — написал Лундквист, сопроводив свой пост фотографиями детей, встречавших его с плакатами.

Спортсмен точно пропустит весь текущий сезон. О его планах на будущее пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» забросил восемь безответных шайб «Сент-Луису».

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