Бой Ковалёв — Меликузиев официально отменён из-за положительной допинг-пробы россиянина

Поединок между бывшим чемпионом мира в весе до 79,4 кг Сергеем Ковалёвым и боксёром из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым официально отменён.

Как сообщает Boxing Scene, такое решение принято после объявления о сдаче российским спортсменом положительной допинг-пробы: анализ показал наличие в его организме следов синтетического тестостерона. Поединок должен был возглавить шоу 30 января. Ковалёв планировал впервые выйти на ринг после поражения от Сауля Альвареса в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин пообещал красиво боксировать в реванше с Диллианом Уайтом.