«Локомотив» объявил о переходе Пабло

«Локомотив» официально объявил о подписании контракта с бразильским защитником Пабло из французского «Бордо».

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте железнодорожников.

29-летний спортсмен уже присоединился к своему новому клубу на сборе в испанской Марбелье. Он будет выступать под третьим номером.

На родине Пабло выступал за «Коринтианс», с которым выигрывал национальный чемпионат, и другие клубы. В его активе также два матча за сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил о договорённости с «Бордо» по трансферу защитника Пабло.