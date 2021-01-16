«Локомотив» объявил о переходе Пабло
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Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте железнодорожников.
29-летний спортсмен уже присоединился к своему новому клубу на сборе в испанской Марбелье. Он будет выступать под третьим номером.
На родине Пабло выступал за «Коринтианс», с которым выигрывал национальный чемпионат, и другие клубы. В его активе также два матча за сборную Бразилии.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил о договорённости с «Бордо» по трансферу защитника Пабло.