«Локомотив» объявил о переходе Пабло

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«Локомотив» официально объявил о подписании контракта с бразильским защитником Пабло из французского «Бордо».
«Локомотив» объявил о переходе Пабло
  • © ФК «Локомотив»

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте железнодорожников.

29-летний спортсмен уже присоединился к своему новому клубу на сборе в испанской Марбелье. Он будет выступать под третьим номером.

На родине Пабло выступал за «Коринтианс», с которым выигрывал национальный чемпионат, и другие клубы. В его активе также два матча за сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил о договорённости с «Бордо» по трансферу защитника Пабло.

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