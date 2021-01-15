Двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА помог «Барселоне» обыграть армейцев в Москве

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ЦСКА на своём паркете уступил «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА помог «Барселоне» обыграть армейцев в Москве
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Счёт встречи — 88:75 в пользу гостей, которые проиграли первую четверть, но выиграли три следующие.

Самым результативным в составе «Барселоны» стал американец Кори Хиггинс, набравший 25 очков. Примечательно, что в 2015—2019 годах он выступал за ЦСКА, с которым дважды выигрывал Евролигу.

У армейцев 18 очков в активе Майка Джеймса.

Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой первое место в турнирной таблице. «Барселона» располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели 12-е подряд поражение в Евролиге, уступив клубу «Анадолу Эфес».

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