Двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА помог «Барселоне» обыграть армейцев в Москве

ЦСКА на своём паркете уступил «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Счёт встречи — 88:75 в пользу гостей, которые проиграли первую четверть, но выиграли три следующие.

Самым результативным в составе «Барселоны» стал американец Кори Хиггинс, набравший 25 очков. Примечательно, что в 2015—2019 годах он выступал за ЦСКА, с которым дважды выигрывал Евролигу.

У армейцев 18 очков в активе Майка Джеймса.

Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой первое место в турнирной таблице. «Барселона» располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели 12-е подряд поражение в Евролиге, уступив клубу «Анадолу Эфес».