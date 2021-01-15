Тренер считает, что Железняков попал бы в больницу с сотрясением мозга после боя с Плющенко

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Чемпион мира по кикбоксингу и тренер по единоборствам Александр Липовой поделился мнением о конфликте между Алексеем Железняковым, хореографом из команды Этери Тутберидзе, и Евгением Плющенко.
Тренер считает, что Железняков попал бы в больницу с сотрясением мозга после боя с Плющенко
  • РИА Новости

Несколько дней назад Железняков опубликовал пост, в котором вызвал Плющенко на дуэль. Двукратный олимпийский чемпион ответил согласием, после чего хореограф удалил своё сообщение.

Тренирующий Плющенко Липовой отметил, что, помимо занятий с фигуристами, Евгений играет в хоккей и боксирует.

«Железняков мудро поступил, что отказался. Людям хочется жести, вот они и стравливают простого парня. Если говорить, что произошло бы, если бы Железняков вышел на ринг, то была бы странная челюсть, а ещё сотрясение мозга и, соответственно, больница. Женя доказал всему миру, кто он и чего стоит. Но если речь идёт о его чести и семье, то руки ему связывать никто не будет. Выйдет и голову оторвёт любому, как и каждый уважающий себя мужчина», — приводит слова Липового «СЭ».

Ранее стало известно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова остро отреагировала на конфликт Плющенко и Железнякова.

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