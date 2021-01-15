РФС вынес наказание брянскому «Динамо» за махинации с данными о заболевших коронавирусом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по делу об участии заболевших коронавирусом игроков брянского «Динамо» в матче шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с омским «Иртышом».

Матч прошёл 30 августа в Брянске и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Однако впоследствии появилась информация, что игроки «Динамо» Алексей Сапаев, Григорий Чиркин и Павел Баранов сдали положительные анализы на коронавирус, но приняли участие в матче, а последний даже забил мяч.

КДК аннулировал итог матча «Динамо» — «Иртыш», присудив брянской команде техническое поражение со счетом 0:3. Также хозяева оштрафованы на 100 тыс. рублей. За неправомерное участие в матче заболевших игроков главный тренер Александр Горбачёв отстранён от футбола на один год.

За умышленное предоставление недостоверной информации, а также использование клубом поддельных документов «Динамо» оштрафовано на 1,5 млн рублей. С клуба дополнительно снято три очка. Начальник команды Валерий Корнеев был пожизненно отстранён от футбольной деятельности.

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