Сорокин рассказал, когда покинет исполком УЕФА и совет ФИФА

Член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин сообщил, когда покинет занимаемые должности.

«Мои полномочия в совете ФИФА действуют до сентября 2021 года, после этого я его покину. Планы — организовывать Евро и финал Лиги чемпионов, дальше посмотрим. Полномочия в исполкоме УЕФА тоже закончатся в сентябре. Александр Дюков, если он будет избран, станет членом исполкома УЕФА», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Действующий президент Российского футбольного союза Александр Дюков вошёл в окончательный список кандидатов на включение в исполком УЕФА, выборы в который состоятся 20 апреля.

Ранее сообщалось, что болельщики смогут передать билеты на матчи Евро-2020 другим людям в случае болезни.