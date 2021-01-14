Миранчук впервые попал в стартовый состав «Аталанты»

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Бергамская «Аталанта» объявила стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу с «Кальяри».
Миранчук впервые попал в стартовый состав «Аталанты»
  • AFP

С первых минут на поле стадиона «Атлети Адзурри» в Бергамо в составе «Аталанты» выйдут Марко Спортьелло, Бошко Шутало, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Ремо Фройлер, Маттео Пессина, Робин Гозенс, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук, Луис Муриэль.

Для 25-летнего Миранчука это первое попадание в стартовый состав «Аталанты», в которую он перешёл в сентябре и сыграл в десяти матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, отметившись двумя голами.

Матч «Аталанта» — «Кальяри» состоится 14 января и начнётся в 23:15 мск.

Ранее сообщалось, что Гасперини назвал главную проблему Миранчука в «Аталанте».

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