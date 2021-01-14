В «Ювентусе» прокомментировали слухи об интересе к экс-футболисту «Ростова» Шомуродову

Спортивный директор туринского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратичи прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Дженоа» Эльдору Шомуродову.

«Если говорить о Шамуродове, я уже говорил, что наша команда конкурентоспособна. Если на рынке образуются перспективные возможности — мы воспользуемся. Сейчас не стоит спешить», — цитирует Паратичи Football Italia.

До этого в прессе появилась информация, что «Ювентус» хочет арендовать Шомуродова. 25-летний узбекский футболист перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в октябре 2020 года. В составе итальянской команды Шомуродов провёл 12 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее агент Шомуродова отказался комментировать информацию относительно интереса «Ювентуса».