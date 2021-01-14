Передача Барбашёва помогла «Сент-Луису» победить «Колорадо» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Барбашёва помогла «Сент-Луису» победить «Колорадо» в НХЛ
  • © AFP

Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе «Блюз» дубль оформил Оскар Сундквист, а также по разу отличились Джордан Кайру и Кайл Клиффорд. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей. Хозяева ответили только голом Андре Бураковски.

Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, а Александр Романов отметился голевым пасом в дебютном матче.

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