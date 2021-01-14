«Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес, где встретится с «Палмейрасом»

Бразильский «Сантос» разгромил аргентинский «Бока Хуниорс» в ответном матче полуфинала футбольного Кубка Либертадорес.

Игра состоялась в Сантусе и закончилась со счётом 3:0.

В составе местного коллектива забивали Диего Криштиану Эваристо (16-я минута), Йеферсон Сотельдо (49) и Лукас Брага (51). Кроме того, гости остались в меньшинстве на 56-й минуте после удаления Франка Фабры.

При этом первая встреча завершилась ничьей — 0:0. Таким образом, «Сантос» вышел в финал самого престижного клубного турнира Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» стал первым финалистом Кубка Либертадорес. Соответственно, в решающем матче встретятся две бразильские команды. Игра состоится 30 января.