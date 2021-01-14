Передача Сергачёва и 22 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Чикаго» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Лайтнинг» забивали Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Кроме того, результативной передачей отметился российский защитник хозяев Михаил Сергачёв. У гостей единственную шайбу забросил Дилан Строум.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 23.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным в составе проиграл «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ, команды забросили девять шайб.