Передача Сергачёва и 22 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Чикаго» в НХЛ
- © AFP
Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 5:1.
В составе «Лайтнинг» забивали Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Кроме того, результативной передачей отметился российский защитник хозяев Михаил Сергачёв. У гостей единственную шайбу забросил Дилан Строум.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 23.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным в составе проиграл «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ, команды забросили девять шайб.