Игнатьев считает, что «Локомотиву» неправильно говорить о попадании в ЛЧ
«Глупо загадывать, на каком месте закончим сезон. Главное — это настраиваться на каждый матч. Но давайте будем оставаться реалистами: говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место, — неправильно. Главное — это подготовка, без травм, двигаться от матча к матчу», — цитирует Игнатьева Sport24.
После 19 туров «Локомотив» имеет 29 очков, отставая от зоны Лиги чемпионов на девять очков.
Ранее агент выразил мнение, что проблема «Локомотива» не в Николиче.