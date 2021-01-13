Игнатьев считает, что «Локомотиву» неправильно говорить о попадании в ЛЧ

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев оценил перспективы клуба на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона Российской премьер-лиги.

«Глупо загадывать, на каком месте закончим сезон. Главное — это настраиваться на каждый матч. Но давайте будем оставаться реалистами: говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место, — неправильно. Главное — это подготовка, без травм, двигаться от матча к матчу», — цитирует Игнатьева Sport24.

После 19 туров «Локомотив» имеет 29 очков, отставая от зоны Лиги чемпионов на девять очков.

Ранее агент выразил мнение, что проблема «Локомотива» не в Николиче.